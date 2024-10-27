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Mesud Pezeşkiyan: İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz

Mesud Pezeşkiyan: İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırganlığına karşı savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını belirterek, uygun bir yanıt vereceklerini söyledi. İsrail’in İran'a yönelik saldırılarında bazı askeri noktalarda hasar meydana gelirken, Pezeşkiyan ABD'nin desteği nedeniyle bölgedeki gerginliğin yayılabileceği uyarısında bulundu.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını ve İsrail'in saldırganlığına uygun bir karşılık vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

Konuşmasında, İsrail'in ülkesine saldırısına değinen Pezeşkiyan, "Biz savaş peşinde değiliz, milletimizin ve ülkemizin haklarını savunacağız. Siyonist rejimin saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz." dedi.

ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını desteklediğine dikkati çeken Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının devam etmesi halinde gerginliklerin yayılacağını belirtti.

Pezeşkiyan, Batılı liderlerin Gazze'de İsrail'in saldırıların durdurulacağına dair kendilerine söz verdiğini ancak yerine getirmediklerini bir kez daha yineledi.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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