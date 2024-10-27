Naci Görür'den Adana depremi sonrası açıklama: Bunu söylemiştik...

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, bu bölgedeki fayların stres biriktirdiğine dikkat çekerek Adana’da “deprem dirençli” bir yapılaşma çağrısı yaptı.

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Saat 20:07’de Adana’nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 20,13 kilometre altında gerçekleşen deprem Adana’nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri’de de hissedildi.

"Burada depremler olabilir demiştik"

Depremi X hesabından değerlendiren Naci Görür, şunları söyledi:

“Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun!”