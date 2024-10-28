Yusuf Yazıcı, Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı sezonu kapattı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı.

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Yusuf Yazıcı, transfer olduğu Olympiakos ile ilk maçına Asteras Tripolis deplasmanında çıkarken milli oyuncu kısa süre içerisinde geçirdiği ciddi sakatlık ile sezonu kapattı.

Yusuf Yazıcı için Olympiakos macerası oldukça talihsiz başladı. Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk maçında sakatlık yaşadı.

Yusuf Yazıcı, takımının deplasmanda Asteras Tripolis'e 1-0 mağlup olduğu mücadelenin 70. dakikasında oyuna girmişti. Maçın son bölümlerinde yerde kalan Yusuf, zorlukla sahayı terk edebilirken gelen haberler hiç de iyi olmadı.

Yunan basınından SPORT24, Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağlarının koptuğu bilgisini paylaştı. İlk maçında büyük bir talihsizlik yaşayan milli oyuncunun sezonu kaçıracağı ifade edildi. Yusuf'un durumunun yapılacak testler sonrasında daha da netlik kazanacağı aktarılmakta.