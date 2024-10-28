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ABD'nin Suriye'deki üslerine kamikaze İHA’larla saldırı düzenlendi

ABD'nin Suriye'deki üslerine kamikaze İHA’larla saldırı düzenlendi

Suriye'nin Humus ile Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef ile Ömer Petrol Sahası askeri üslerine aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22.30 sularında Deyrizor’da Fırat Nehrin doğusunda Ömer petrol sahasındaki üs, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile hedef alındı.

Saldırının ardından üs bölgesinde siren sesleri duyulurken, ABD’ye ait savaş uçakları bölge semalarında uçuş yaptı.

Daha sonra ABD güçleri, Ömer petrol sahasındaki üssünden Fırat Nehri'nin batısında İran destekli grupların varlık gösterdiği Haşşam, Cafra, Havice ile Mreyiyye köyülerini toplarla hede aldı.

Diğer yandan Humus ilinde çöl bölgesindeki ABD’nin Tenef üssüne birden fazla kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.

İHA’ların bir kısmını üste mevcut hava savunma sistemleri hedefine ulaşmadan düşürürken, sayısı bilinmeyen İHA'lar da üsse isabet etti.

Her iki üste zaiyat olup olmadığı bilinmiyor.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen İHA'lar, SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

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