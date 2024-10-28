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Yenidoğan ünitesinde bebeklerin mamalarına saf alkol koydular: 1 bebek öldü, 6'sı entübe edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yenidoğan ünitesinde bebeklerin mamalarına saf alkol koydular: 1 bebek öldü, 6'sı entübe edildi

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyuldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlatırken, polis 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde bulunan 7 bebekten kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.

Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi.

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

4 görevli gözaltına alındı

Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı.

Polis, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalışan 4 görevliyi gözaltına aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yaptığı açıklamada, olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.

Dinçyürek, sürecin yargıya intikal ettiğini ve şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi.

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