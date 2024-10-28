DEM Parti'nin çok sert bildirisi tepki çekti Bahçeli'nin uzattığı el havada kaldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” açıklamasının ardından DEM Parti'nin bildirgesi tepkilere yol açtı. Açıklamayı yorumlayan Ahmet Hakan, DEM'i PKK'nın peşinden gitmekle eleştirdi.

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DEM Parti'nin Bahçeli'nin Öcalan çıkışının ardından yaptığı açıklama tartışmaların odağında. DEM Parti Meclisi bildirgesi, Bahçeli'nin uzattığı ele yumruk sıkarak karşılık vermekle suçlanıyor.

"Teslim alma söylemleri çözüme katkı sunmayacağı açık"

Bildirgede, “Çözüm tartışmalarının yeniden gündeme gelmesi olumludur; ancak geçmişteki ‘teslim alma’ söylemlerinin yeniden dillendirilmesinin siyasal, tarihsel ve toplumsal bir sorun olan Kürt sorunu ve Türkiye’nin sorunlarının çözümüne katkı sunmayacağı açıktır” ifadeleri kullanıldı.

İsrail-İran gerilimi üzerinden fırsat penceresi

Bildirgede "Rojava, Kuzey ve Doğu Suriye halklarının kazanımlarını yıllardır boğmaya çalışan AKP-MHP iktidarının işgal ettiği bölgelere yerleştirdiği çetelerin tasfiyesi gündemdedir. Güney Kürdistan’a yönelik işgal ve ilhak politikaları ise ciddi bir çıkmazın içine girmiştir. İran’ın savaş çemberine alınmasıyla bölgede yaşayan Kürt halkının belirleyici bir politik özne olarak güç kazanması olasılığını kendi yayılmacı politikaları için handikap ve çıkmaz olarak görmektedir." ifadeleri yer aldı.

"İktidarı zayıflattık" iddiası

Yeni partinin açıklamasında "İktidarın savaş politikasının bir parçası olarak HDP Kapatma Davası ve Kobanî Kumpas Davası başta olmak üzere demokratik siyasete çok yönlü ve süreğen saldırılar gerçekleştirilmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen, yerel seçimlerde de ortaya çıktığı üzere, partimizin 3. yol hattıyla siyasal alandaki kurucu ve belirleyici rolünün güçlenmesi ve halkların umudu ve seçeneği olmaya devam etmesi AKP-MHP iktidarının hegemonyasını zayıflatmıştır." ifadeleri dikkat çekti.

Bahçeli DEM'in ilerisinde

Tartışılan DEM Parti açıklamasını yazısında yorumlayan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, DEM Parti'ye tepki gösterdi.

DEM Parti'nin PKK'ya silah bırakma çağrısına olumsuz bakmasını eleştiren Hakan, partinin PKK'nın statükosunu koruma derdinde olduğunu belirterek, "Devlet Bahçeli’ye bakıyoruz: Sivil siyaset diyor, Öcalan örgütü dağıtsın diyor, kardeşlik diyor, Türk ile Kürt ayrılmaz diyor. DEM’e bakıyoruz: PKK ne diyorsa onu diyor. Sivil siyaset, şiddete karşı çıkmak, çözüm, barış açısından... Devlet Bahçeli, DEM’in fersah fersah ilerisinde." ifadelerine yer verdi.