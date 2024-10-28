Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan peş peşe paylaşımlar: 45 dakika sonra hepsini sildi

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medyasında kafa karıştıran paylaşımlar yaptı. Baran Güran tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı paylaşımları 45 dakika sonra ise sildi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı.

Baran Güran tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

Baran Güran, kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na vermiş ancak vekaletini çekerek dikkatleri üzerini toplamıştı.

Sosyal medyada yaptığı 3 ayrı paylaşımla yeniden dikkati çeken Baran Güran, 45 dakika sonra paylaşımların hepsini sildi. Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

İkinci paylaşımda Enes Güran var

2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

Son paylaşımda Narin var

3'üncü paylaşımında katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.

Halk Tv'deki habere göre; tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmaması dikkat çeken Baran Güran tüm paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi.