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Takıntılı komşu genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Takıntılı komşu genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı

 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta komşusunun kızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

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17 yaşındaki Ç.E.D, sokakta komşusunun kızı B.Ç'ye (18) bıçakla saldırıp, yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boyun bölgesinden yaralanan B.Ç, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, Ç.E.D'yi, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki saklandığı evinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.Ç'nin, ifadesinde, Ç.E.D'nin bir süredir kendisini rahatsız ettiğini söylediği öğrenildi.

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