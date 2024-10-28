MSB'den flaş açıklama! Irak'ın kuzeyine düzenlen hava harekatlarında 23 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.
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