Tuluğ Çizgen'in bakımevindeki son hali gündem oldu!

Yeşilçam filmlerinin önemli isimlerinden biri de Tuluğ Çizgen'di Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Tuluğ Çizgen bir döneme de Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle damga vurdu.