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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Sağlık Bakanlığı açıkladı, yaralıların durumu nasıl?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Sağlık Bakanlığı açıkladı, yaralıların durumu nasıl?

 Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananlardan 5'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

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