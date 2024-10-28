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Bakan Uraloğlu açıkladı: Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

Bakan Uraloğlu açıkladı: Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanacak.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmak ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

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