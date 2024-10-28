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Kağıthane'de sapık dehşeti! Kız kardeşlerin kapısına bıçakla dayandı: "Açın kapıyı..."

Kağıthane'de sapık dehşeti! Kız kardeşlerin kapısına bıçakla dayandı: "Açın kapıyı..."

Kağıthane'de eline bıçak alan bir şahıs, bir süredir takip ettiği iki kız kardeşin oturduğu eve gitti. Kız kardeşleri, "Açın kapıyı, anne babanız yoksa sizle görüşelim, sizi seviyorum" diyerek taciz eden sapık, polis tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, 24 Ekim'de Şirintepe Mahallesi'ndeki bir sokakta cinsel taciz ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bıçakla M.K. (25) ve R.K. (27) isimli kız kardeşlerin evinin önüne gelerek onları taciz ettiği iddia edilen şüpheli S.B'yi (54) sokakta yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamada şüpheli hakkında "kasten yaralama"dan 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kız kardeşler, ifadelerinde, şüphelinin kendilerini yaklaşık 4 aydır takip ettiğini, evinin camından kendilerine "öpücük attığını", olay günü ise kapılarına dayanarak elindeki bıçakla "Açın kapıyı, anne babanız yoksa sizle görüşelim, sizi seviyorum" diyerek tacizde bulunduğunu anlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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