Samsung'un Galaxy AI çeviri özelliklerine Türkçe desteği geldi

Samsung Electronics'in Galaxy AI (yapay zeka) ile sunduğu Live Translate ve Sözlü Çevirmen özelliklerine Türkçe dil seçeneği de eklendi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un Galaxy AI dünyası, üretkenlikten yaratıcılığa, yaratıcılıktan iletişime yaşamı kolaylaştıran birçok özelliği binlerce kullanıcı için erişilebilir kılıyor.

Bugün gelen yeni bir güncellemeyle birlikte dil tabanlı Galaxy uygulamalarının tamamında, desteklenen diller arasında artık Türkçe de yer alıyor. Böylece Galaxy AI'ın desteklediği dillerden Türkçe'ye gerçek zamanlı ve pratik çeviri mümkün hale geliyor.

Samsung akıllı telefona sahip Galaxy AI kullanıcıları, artık seyahatlerinde iletişim engeli yaşamayacak, yurt dışı seyahatlerinde yol tarifi alırken ulaşım esnasında ya da bir restoranda sipariş verirken kendilerini özgürce ifade edebilecek.

Güncelleme, öğrencilerin yabancı dildeki ders içeriğini anında anlayabilme, yabancı dildeki PDF belgelerini Türkçe olarak okuyabilmelerine, makaleleri anında Türkçeye çevirebilmelerine imkan sağlıyor. İş yaşamındaysa kullanıcılar yabancı dilde yapılan toplantıların notlarını doğrudan Türkçe alabilecek. Uygulama, kullanıcıların telefon görüşmelerini de dil engeli olmadan yapabilmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar ayrıca farklı ülkelerden kişilerle yaptıkları anlık mesajlaşmaları da anında anlayarak kendi dillerinde yanıtlayabilecek ve yanıtları da mesajlaştıkları kişinin dilinde karşıya iletilebilecek.

Galaxy AI’ın Sözlü Çevirmen özelliği, yüz yüze iletişimde dil engelini ortadan kaldırıyor ve gezilen bir şehirde yol tarifi almak istendiğinde konuşulan yerel dilde iletişim kurulmasını sağlıyor.

Galaxy Buds kulaklıkla bağlantılı olarak çalışan Sözlü Çevirmen, kulaklıkları çıkarmaya gerek olmadan daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Live Translate ise telefon görüşmeleri için yerel dilde gerçek zamanlı çeviri desteğiyle restoran ve ulaşım rezervasyonları yapılabilmesine yardımcı oluyor.

Bu iki özellik sayesinde bilinmeyen diller seyahatlere engel olmaktan çıkıyor ve kullanıcıların dil bariyeri konusundaki endişelerini sona eriyor.

Desteklenen cihazlara sahip Galaxy kullanıcıları, Türkçe Dil Paketi'ni indirmek için sırasıyla 'Ayarlar' 'Genel Yönetim', 'Dil Paketleri' 'Türkçe' adımlarını izlemesi gerekiyor.