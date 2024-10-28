BIST 8.946
DOLAR 34,29
EURO 37,09
ALTIN 3.013,74
HABER /  GÜNCEL

TUSAŞ'a saldıran teröristin 2016'da hendek eylemlerinde çukur kazdığı ortaya çıktı

TUSAŞ'a saldıran teröristin 2016'da hendek eylemlerinde çukur kazdığı ortaya çıktı

TUSAŞ’a terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Erkek teröristin 2016’da Şırnak’ın İdil ilçesinde hendek kazan PKK’lılardan biri olduğu ve 8 askerle polisin şehit edildiği saldırıya katıldığı belirlendi.

Abone ol

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) yerleşkesine bombalı ve silahlı saldırıda bulunan teröristlerle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre teröristlerden Ali Örek’in PKK’nın 16 Şubat 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesinde başlatılan çukur, hendek ve barikat eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

Terörist Örek’in İdil’de Üsteğmen Mehmet Çiftçi, Astsubay Mehmet Uygun, uzman çavuşlar Musa Yılmaz, Mustafa Can Kalfe, Burak Güneş, Özel Harekât Polisleri Hakan Yılmaz, Muzaffer Tufaner ve Veysi Kakı’nın şehit edildiği saldırılara katılmak suçundan 9 yıldır arandığı öğrenildi.

Kadın terörist 9 yıldır aranıyordu

Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek’in ise saldırı için gönüllü olduğu bildirildi. Alçiçek’in Irak’ın kuzeyindeki Zap Vadisi ile Hakkâri kırsalındaki Cilo Dağı bölgesinde uzun süre silahlı terör eylemlerinde bulunduktan sonra Gara Dağı’na geçerek burada canlı bomba eğitimi aldığı bildirildi. Kadın teröristin de 9 yıldan beri hakkında yakalama kararı vardı.

İlgili Haberler
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin HDP üyesi olduğu ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'nın Duhok'ta yola döşediği patlayıcılar ihma edildi
Terör örgütü PKK'nın Duhok'ta yola döşediği patlayıcılar ihma edildi
Teknosa, dijital Anıtkabir deneyimini kullanıcılara sundu
Teknosa, dijital Anıtkabir deneyimini kullanıcılara sundu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
Anahtar Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi
Anahtar Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'dan arındırılarak huzura kavuşturulan yerlerde yatırım hamleleri başladı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'dan arındırılarak huzura kavuşturulan yerlerde yatırım hamleleri başladı
Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı kim olacak Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?
Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı kim olacak Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
Bakan Uraloğlu açıkladı: Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
Kağıthane'de sapık dehşeti! Kız kardeşlerin kapısına bıçakla dayandı: "Açın kapıyı..."
Kağıthane'de sapık dehşeti! Kız kardeşlerin kapısına bıçakla dayandı: "Açın kapıyı..."
350 arkadaşını 300 milyon TL dolandırdı! Kamu çalışanını eski eşi ele verdi
350 arkadaşını 300 milyon TL dolandırdı! Kamu çalışanını eski eşi ele verdi
Samsung'un Galaxy AI çeviri özelliklerine Türkçe desteği geldi
Samsung'un Galaxy AI çeviri özelliklerine Türkçe desteği geldi
ABD'de Çinli hacker şoku Washington Post'un iddiası olay oldu
ABD'de Çinli hacker şoku Washington Post'un iddiası olay oldu
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Sağlık Bakanlığı açıkladı, yaralıların durumu nasıl?
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Sağlık Bakanlığı açıkladı, yaralıların durumu nasıl?