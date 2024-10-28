TUSAŞ'a saldıran teröristin 2016'da hendek eylemlerinde çukur kazdığı ortaya çıktı

TUSAŞ’a terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Erkek teröristin 2016’da Şırnak’ın İdil ilçesinde hendek kazan PKK’lılardan biri olduğu ve 8 askerle polisin şehit edildiği saldırıya katıldığı belirlendi.

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Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) yerleşkesine bombalı ve silahlı saldırıda bulunan teröristlerle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre teröristlerden Ali Örek’in PKK’nın 16 Şubat 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesinde başlatılan çukur, hendek ve barikat eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

Terörist Örek’in İdil’de Üsteğmen Mehmet Çiftçi, Astsubay Mehmet Uygun, uzman çavuşlar Musa Yılmaz, Mustafa Can Kalfe, Burak Güneş, Özel Harekât Polisleri Hakan Yılmaz, Muzaffer Tufaner ve Veysi Kakı’nın şehit edildiği saldırılara katılmak suçundan 9 yıldır arandığı öğrenildi.

Kadın terörist 9 yıldır aranıyordu

Kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek’in ise saldırı için gönüllü olduğu bildirildi. Alçiçek’in Irak’ın kuzeyindeki Zap Vadisi ile Hakkâri kırsalındaki Cilo Dağı bölgesinde uzun süre silahlı terör eylemlerinde bulunduktan sonra Gara Dağı’na geçerek burada canlı bomba eğitimi aldığı bildirildi. Kadın teröristin de 9 yıldan beri hakkında yakalama kararı vardı.