BIST 8.946
DOLAR 34,30
EURO 37,10
ALTIN 3.009,40
HABER /  SPOR

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. 

Kritik mücadele öncesinde TFF, VAR koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağını açıkladı. Müsabakanın AVAR'ında ise Serkan Çimen görev yapacak.

Derbide FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Anahtar Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi
Anahtar Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'dan arındırılarak huzura kavuşturulan yerlerde yatırım hamleleri başladı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'dan arındırılarak huzura kavuşturulan yerlerde yatırım hamleleri başladı
Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı kim olacak Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?
Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı kim olacak Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
Bakan Uraloğlu açıkladı: Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
Kağıthane'de sapık dehşeti! Kız kardeşlerin kapısına bıçakla dayandı: "Açın kapıyı..."
Kağıthane'de sapık dehşeti! Kız kardeşlerin kapısına bıçakla dayandı: "Açın kapıyı..."
350 arkadaşını 300 milyon TL dolandırdı! Kamu çalışanını eski eşi ele verdi
350 arkadaşını 300 milyon TL dolandırdı! Kamu çalışanını eski eşi ele verdi
Samsung'un Galaxy AI çeviri özelliklerine Türkçe desteği geldi
Samsung'un Galaxy AI çeviri özelliklerine Türkçe desteği geldi
ABD'de Çinli hacker şoku Washington Post'un iddiası olay oldu
ABD'de Çinli hacker şoku Washington Post'un iddiası olay oldu
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Sağlık Bakanlığı açıkladı, yaralıların durumu nasıl?
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Sağlık Bakanlığı açıkladı, yaralıların durumu nasıl?
Sofyan Amrabat çileden çıktı hakemin belini tutarak gösterdi pozisyon penaltı mı?
Sofyan Amrabat çileden çıktı hakemin belini tutarak gösterdi pozisyon penaltı mı?
MSB'den flaş açıklama! Irak'ın kuzeyine düzenlen hava harekatlarında 23 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB'den flaş açıklama! Irak'ın kuzeyine düzenlen hava harekatlarında 23 PKK'lı terörist öldürüldü
ABD Başkanı Biden erken oy kullanacak
ABD Başkanı Biden erken oy kullanacak