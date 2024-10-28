Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Kritik mücadele öncesinde TFF, VAR koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağını açıkladı. Müsabakanın AVAR'ında ise Serkan Çimen görev yapacak.
Derbide FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.