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7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kuaför tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kuaför tutuklandı

Nevşehir'de, iş yerinde farklı zamanlarda staj yapan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kadın kuaförlüğü yapan S.D, işletmede staj yapan bir kız çocuğunun ailesinin taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlının farklı zamanlarda iş yerinde staj yapan 6 kız çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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