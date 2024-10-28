TRT'den Cumhuriyet'in 101. yılına özel yayınlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü için TRT tarafından hazırlanan özel içerikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'de yarın "Alişan ile Hayata Gülümse 29 Ekim Özel" programı, günün anlam ve önemini ekrana yansıtırken, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri "Gökbey"in maksimum irtifada yapılan çift ve tek motorlu test süreçleri ilk kez "Oyunbozan: Gökbey" belgeselinde izlenebilecek.

İstiklal Yolu "Büyük Taarruz" programında, tarihi kaynaklardan gün ışığına çıkmamış notlar, zafere giden yolun kırılma anları ve Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun destansı zaferi TRT 1'de yayınlanacak.

Canlı yayınlanan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel" programı, tören birliklerinin TBMM önünden, Ulus 1. Meclis'e kadar yapacakları tören yürüyüşünü, "Lingo Türkiye 29 Ekim Özel" bölümü de Cumhuriyet'in önemini gerek konuşmalarla gerek kelimelerle hem eğlenceli hem de coşkulu bir şekilde TRT 1'de ekrana getirecek.

Dünyanın en iyi zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA'nın hikayesi, 29 Ekim'de 19.30'da "Oyunbozan: Zaha" belgeseliyle TRT 1, TRT Türk, TRT Belgesel, TRT 2, TRT Avaz ve TRT Kurdi'de ortak yayınla sunulacak.

TRT Haber'de, "29 Ekim Özel Yayını"nda, TBMM önünden canlı yayınlarla farklı illere bağlanılarak Cumhuriyet ruhu taçlandırılacak.

Savunma sanayi atılımları ekrana gelecek

TRT Türk ve TRT Avaz, "Anıtkabir'den canlı yayınlarla Cumhuriyet'in 101. yıl kutlamalarını ekranlara getirecek.

"Ulus'ta Cumhuriyet", Kıymetli Bir Bina Öyküsü" ve "Büyük Taarruz" gibi önemli içerikler TRT Avaz'da ekranda olacak.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun gurur dolu öyküsü "Oyunbozan: TCG Anadolu" belgeseli TRT Türk'te i̇zlenebilecek.

İstiklal Savaşı'ndaki mücadele ve savaş sonrası Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağını yapmak için ortaya koyduğu dirayet "Savunma Sanayinin Yalnız Dehaları: Vecihi Hürkuş", belgeseliyle TRT Türk ekranlarında olacak.

TRT 2 ekranlarında "Cumhuriyet ve Toplumsal Bellek", "Tarihin Ruhu-29 Ekim", "Karalama Defteri", "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri", "Tarihin Ruhu-1937 Cumhuriyet Bayramı" ve "Tarih Söyleşileri-Cumhuriyet Bayramı Özel" programları izleyiciyle buluşacak.

Cumhuriyet Bayramı'na özel yapımlar yayınlanacak

TRT Belgesel'in yeni programı "Yüzyılımdaki Cumhuriyet" belgeseli ve "İstiklal Yolu Büyük Taarruz" izleyiciyle buluşacak.

TRT Çocuk tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan "Eymen ile Çimen", "Dedektif Reptır", "Ekip: SİBERAY" ve "Pırıl" minik izleyicilerle buluşacak.

"En Büyük Bayram", "Cumhuriyet Gençliği", "Yüzyılın Mirası Cumhuriyet" ve "Uzaktan Erişim TRT EBA" programlarında Cumhuriyet'i oluşturan dönüm noktaları kronolojik sırayla aktarılırken, Atatürk'ün, cumhuriyet, cumhuriyet değerleri ve hedefleri konusunda başta gençler ve öğretmenler olmak üzere topluma verdiği mesajlar paylaşılacak.

TRT Kurdi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, haber bültenlerinde canlı bağlantılar ve özel röportajlar ile günün anlam ve önemini sunan yayınlar yapılacak. "Sabahın Sesi" programı ise özel konukların katılımıyla gerçekleşecek.

TRT World'den özel yayınlar

TRT World, "Türkiye Yüzyılı" belgeselinde Türkiye'nin 100 yılı aşkın tarihini, geçmiş başarılarını ve gelecekteki hedeflerini uzmanlar ve siyasetçilerin görüşleriyle ekrana taşıyacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümüne özel "Yüzyılın Ezgileri: Türküler", "Yüzyılın Bestekarları" ve "Sazlar Söylüyor" konserleri TRT Müzik'te ekrana gelecek.

TRT Radyo 1, TRT FM, TRT Radyo 3, TRT Nağme, TRT TSR, TRT Radyo Haber, TRT Türkü ve TRT Bölge Radyoları'nda gün boyunca özel konserler, programlar ve söyleşilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ruhu yaşanacak.

TRT Spor Yıldız'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen binicilik kupası ekranlarda olacak.