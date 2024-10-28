Manchester United'da flaş karar! Erik ten Hag kovuldu

Manchester United'da kötü gidişata son veremeyen Erik ten Hag ile yollar ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar takımın başına geçici olarak Ruud van Nistelrooy'un getirildiğini açıkladı.

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Manchester United'da ligde ve Avrupa'daki kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Erik ten Hag'a kesildi. Manchester United'tan yapılan açıklamaya göre, Hollandalı çalıştırıcının görevine son verildi.

Premier Lig'de 14 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Manchester United, sıralamada 14. sırada yer alıyor.

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar henüz galibiyet alamadığı Avrupa Ligi'nde 3 beraberlik yaşarken, 3 puanla 21. sırada bulunuyor.

Erik ten Hag, iki buçuk yıllık görev süresinin ardından Old Trafford'dan ayrılırken son maçına Pazar günü West Ham United karşısında çıkmıştı. Manchester United sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Erik ten Hag yönetiminde 128 resmi maça çıkan Manchester United, bu mücadelelerde 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Erik ten Hag, Manchester United erkek birinci takım menajerliği görevinden ayrıldı.

2022 Nisan ayında göreve gelen Erik, 2023'te Carabao Kupası'nı ve 2024'te FA Kupası'nı kazanarak kulübü iki yerel kupaya taşıdı. Erik'e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve kendisine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ruud van Nistelrooy, teknik direktör arayış sürecinde mevcut koçluk ekibi tarafından desteklenen geçici başantrenör olarak takımın başına geçecek."