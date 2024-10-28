Dev derbi Galatasaray'ın!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın son maçında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçta karşılaştı.

Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçta goller; 13. dakikada Davinson Sanchez, 67. dakikada Victor Osimhen ve 90+4. dakikada Muçi'den geldi.

Galatasaray bu sonuçla birlikte 28 puanla liderliğini perçinledi. Beşiktaş ise 20 puanla 4. sıraya düşmüş oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Galatasaray namağlup tek takım

Derbi maç ilk 9 hafta sonunda Süper Lig'de namağlup 2 takımı karşı karşıya getirdi. Galatasaray maçı kazanarak namağlup serisini devam ettiren tek takım oldu.

Beşiktaş ise 10. haftada ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Galatasaray, Beşiktaş'ı sahasında 2-1 yendi.

90'GOL! Beşiktaş, Ernest Muci'nin enfes golüyle skoru 2-1'e getirdi.

79'Torreira pasını bekletmeden ceza sahasında Osimhen'e gönderdi. Sol çaprazda Osimhen'in topun gelişine yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

76'Galatasaray'da Mertens ve Kerem Demirabay oyuna girecek.

Korner73'Soldan şık hareketlerle çizgiye inen Masuaku, son çizgide yerden ortaladı. Savunma araya girdi. Korner.

71'Galatasaray taraftarı bu bölümde coşkusunu artırdı.

67'GOL! Galatasaray, Osimhen'in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan serbest vuruş kazanan Galatasaray'da Sara'nın ortasına iyi yükselen Osimhen, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

60'Galatasaray gole yaklaştı. Yunus Akgün'ün savunma arkasına gönderdiği uzun topa koşan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra çaprazda yerden şutunu çekti. Kaleci Ersin gole izin vermedi. Ofsayt bayrağı da havaya kalktı.59'KAÇTI! Immobile'nin ara pası ile ceza sahasına sarkan Rafa, Muslera'yı geçen topa hamle yapmak isterken Davinson Sanchez, soğukkanlı davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

55'Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanata gönderilen topta Rafa, ceza sahasında topuk pası ile geriye Joao Mario'ya bıraktı. Mario'nun kale sahasında yerden şutunu çekti. Muslera, gole izin vermedi.

49'Elias Jelert oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

49'Galatasaray'da sakatlık yaşayan Kaan Ayhan oyuna devam edemeyecek.

48'Orta alanda pasla buluşan Joao Mario, savunma arkasına koşu gösteren Immobile'ye derin oynamak istedi. Davinson kademede dikkatli. Korner.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

45'Maçın sonuna 1 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

44'Galatasaray hızlı hücumda etkili geldi. Davinson'un pası ile sağdan ceza sahasına giren Icardi, çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ersin topu kornere çeldi.

44'Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla ceza sahasına giren Rafa Silva, yerden şutunu çekti. Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

42'Yunus Akgün sağ kanatta topu aldıktan sonra sol ayağıyla Osimhen'e orta göndermek istedi. Meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

38'Rakip yarı alanda organize olan Galatasaray'da sağ kanata açılan topta Kaan Ayhan ortasını içeri gönderdi. Penaltı noktası yanında Osimhen'in kafa vuruşunda top dışarı gitti.28'Oyun devam ediyor.

27'PENALTI BEKLENTİSİ! Galatasaray'da sol kanattan içe kat eden Yunus, savunma arkasına derin top gönderdi. Icardi, Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor.

24'Soldan Joao Mario'nun kullandığı serbest vuruşta Icardi, topu ceza sahasında kafayla uzaklaştırdı.

23'Sol kanattan atak geliştirmek isteyen Beşiktaş'ta Masuaku, Sallai ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

21'Rakip yarı alanda kayarak topa hamle yapan Davinson, Joao Mario'ya faul yaptı. Beşiktaşlı futbolcular hakeme sarı kart itirazında bulundu.

15'Galatasaray'da Gabriel Sara, yayın sağından şutunu çekti. Savunmada Ndour'a çarpan top kornere gitti.

13'GOL! Galatasaray, Davinson'un kafa golüyle maçta öne geçti. Rakip yarı alanda sağ iç boşlukta Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez, ceza sahasında isabetli bir kafa vuruşu ile golü buldu.

10'Sol kanatta topu aldıktan sonra Yunus, bekletmeden Barış Alper'in koşu yoluna pas göndermek istedi. Meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

6'Sol kanattan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna Osimhen kafa vuruşunu yaptı. Ersin yine gole izin vermedi.

6'KALECİ ERSİN! Sağ çaprazdan Sallai'nin uzak direğe gönderdiği ortaya arkada Yunus, yarım vole denedi. Kaleci Ersin şık bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

3'İLK TEHLİKE! Gedson Fernandes'in sağ kanattan sol kanata yerden gönderdiği pas sonrası ceza sahasında topla buluşan Semih, çaprazda dar açıdan şansını denedi. Top yan ağlarda kaldı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve dev derbi başladı.

Galatasaray - Beşiktaş ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile.