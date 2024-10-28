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George Galloway'den TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş yorum! 'CIA yaptırdı' dedi, nedenini açıkladı

George Galloway'den TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş yorum! 'CIA yaptırdı' dedi, nedenini açıkladı

İngiliz politikacı George Galloway, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Galloway, Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS zirvesi için Tataristan'ın Kazan kentindeyken, Ankara Kazan'da terör saldırısı gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını söyledi. Saldırının CIA tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Galloway, "CIA, PKK'yı kullandı. Çünkü Türkiye'nin BRICS üyeliği ihtimali NATO ve AB'yi delirtti" diye konuştu.

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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gündemdeki yerini korurken İngiliz siyasetçi ve eski Avam Kamarası Üyesi George Galloway, dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Galloway, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı CIA'nın (Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı) yaptırdığını söyledi.

"CIA, PKK'yı kullanarak Ankara'nın Kazan ilçesinde saldırı düzenledi" diyen Galloway, saldırının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tataristan'ın başkenti Kazan'a gittiği gün yaşandığına dikkat çekerek "BRICS eğer böyle pozitif bir gelişme olmasaydı CIA, Erdoğan'ın uçağının Kazan'a inişinden dakikalar sonra PKK'yı Ankara'nın Kazan ilçesindeki büyük terör saldırısı için kullanmazdı" dedi.

Galloway, kendisine ait Youtube kanalında yaptığı yayında şunları söyledi:

Dakikalar öncesinde Erdoğan, Rusya'nın Kazan şehrine inmişti. Gündemde Türkiye'nin BRICS üyeliği vardı. NATO üyesi ve AB üyelik aşamasındaki bir ülkenin BRICS'e üye olma ihtimali bunları delirtti. BRICS, Dünyayı yeniden şekillendiren bir olgu. Yeni para birimi, az önce banknotu gördüm. BRICS parası ve finansal sistemi, ABD kontrolündeki diktatöryal sistemi bitirecek. Artık SWIFT dünde kaldı. BRICS sistemiyle üye ülkeler özgürce para transferi yapabilecek.

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