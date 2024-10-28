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Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yemek parası kesildi işin aslı belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yemek parası kesildi işin aslı belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yemek paralarının kesilmesiyle ilgili tartışmalara değindi. Özel, "Ankara dışındayken her türlü faturayı öderiz. Ankara'dayken karanavadan yenir" dedi.

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CHP yönetimi, masrafları kısma adına Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarının genel merkezde yemek yemesi kararını verdi.

Buna sinirlenen Kılıçdaroğlu, parti başkanlığı döneminden kalan makam araçlarını da iade etti.

Fatih Altaylı'ya konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin artan masraflarına dikkat çekti.

"Ben yemeği binamızda yiyorum, neden korumalar dışarıda yesin?"

Kılıçdaroğlu'nun korumalarının genel merkezde çıkan karavanadan yemek yeme önerisinin kabul edildiğini belirten Özel,  "Ben yemeği binamızda yiyorum, neden korumalar dışarıda yesin? Kemal Bey'in etrafındaki bazı kişiler bunu bir mağduriyet yaratmak istiyor. Kemal Bey'in altındaki arabayı biz çekmedik. Biz şunu dedik. Ankara dışındayken her türlü faturayı öderiz. Ankara'dayken karanavadan yenir" dedi.

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