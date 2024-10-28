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Çelik Kubbe'nin uzun menzilli koruyucusu SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi

Çelik Kubbe'nin uzun menzilli koruyucusu SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe'nin uzun menzilli koruyucusu SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi.

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Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-1 resmen envantere alındı.

SSB BAŞKANI DUYURDU

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik Kubbe’nin SİPER Ürün-1 Sisteminin envantere girdiğini duyurdu. 

Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

SİPER'in ardı Vatan

Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi.
Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak.
SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.
Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor.
Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun.

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