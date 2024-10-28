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Müsavat Dervişoğlu’nun ipsiz günleri

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli’nin İmralı çağrısına tepki olarak kürsüden ip fırlatmıştı. Gazeteci Mehmet Özışık, youtube kanalında bu konuyu farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak değerlendirdi.

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TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına sert çıkmıştı. Kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Mehmet Özışık youtube kanalında bu ifadeyi ve son günlerde kopan fırtınayı, ''Devlet Bahçeli’yi diline dolayıp yanında taşıdığı ipi sağa sola fırlatan Müsavat Dervişoğlu’nun geçmişine ayna tutulduğunda ‘ipsiz’ olduğu günler bir hayli fazlaymış! diyerek yorumladı.

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