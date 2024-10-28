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Galatasaray'da sakatlık: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi

Galatasaray'da sakatlık: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan dakikalar 52'yi gösterirken sakatlanarak oyundan çıktı.

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Galatasaray'a derbi maç sırasında kötü haber geldi.

Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

SAKATLANIP YERİNİ JELERT' BIRAKTI

Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düşerken dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise sakatlanarak yerini Jelert'e bıraktı.

Başarılı oyuncunun durumunun çekilecek MR'ın ardından belli olması bekleniyor.

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