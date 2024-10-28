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Çorum'da vatandaşlar dev Türk bayrağı ile yürüdü

Çorum'da vatandaşlar dev Türk bayrağı ile yürüdü

Çorum’un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden başlayarak Hükümet Konağı'na kadar devam eden yürüyüşe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi.

Burada Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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