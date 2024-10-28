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Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı

Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş, rakibi ile oynadığı derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı.

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Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbi sırasında maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

"DAVİNSON'LU PAYLAŞIM"

Sosyal medya hesabından Davinson Sanchez'in Immobile ile girdiği bir pozisyonu paylaşan Kara Kartal, "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu videoda Davinson Sanchez'in Immobile ve Rafa Silva ile girdiği ikili mücadelelere yer verildi. 

Sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar, Davinson ilk yarıda girdiği 3 pozisyonda da sarı kart görmesi gerektiğini ve kartın geç gösterildiğini belirten paylaşımlar yaptı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, 62. dakikada sarı kart gördü.

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