BIST 8.946
DOLAR 34,29
EURO 37,07
ALTIN 3.034,00
HABER /  SPOR

Beşiktaş, ligdeki ilk mağlubiyetini derbide yaşadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, ligdeki ilk mağlubiyetini derbide yaşadı

 Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş, ligde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

Abone ol

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, uzatma bölümünde Ernest Muçi ile bir gol bulmasına rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinden önce ligde çıktığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 20 puanda kalırken, Galatasaray ise puanını 28'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

 Van Bronckhorst bu sefer kaybetti

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında gördü.

Beşiktaş kariyerindeki ilk resmi maçına Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı çıkan ve 5-0'lık galibiyet sevinci yaşayan Giovanni van Bronckhorst, sarı-kırmızılı takımla yapılan ikinci müsabakadan üzgün ayrıldı.

 Muçi 6 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, bu sezonki ikinci golünü Galatasaray deplasmanında kaydetti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Joao Mario'nun yerine oyuna giren Muçi, 90+4. dakikada şık bir golle imza attı.

Siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon ligdeki ilk golünü ise 2. haftada oynanan Antalyaspor müsabakasında atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırı! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırı! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı
Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı
Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünde ikinci oldu
Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünde ikinci oldu
Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar
Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur!
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur!
Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı
Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Okan Buruk'tan derbi yorumu: Penaltımız verilmedi!
Okan Buruk'tan derbi yorumu: Penaltımız verilmedi!
Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı
Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı
Galatasaray'da sakatlık: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi
Galatasaray'da sakatlık: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama