BIST 8.946
DOLAR 34,28
EURO 37,10
ALTIN 3.023,74
HABER /  SPOR

Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünde ikinci oldu

Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünde ikinci oldu

Arda Güler, dünyanın o yıl için en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'de Lamine Yamal'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Abone ol

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid formasıyla tarih yazmaya devam ediyor.

ARDA GÜLER'DEN KOPA TROPHY'DE İKİNCİLİK BAŞARISI

UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy ödülünde, Arda ikinci sırada yer aldı ve bu prestijli ödülde en iyiler arasına adını yazdırdı.

Birinci sırayı Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal alırken Arda Güler, Mathys Tel, Warren Zaire-Emery, Alejandro Garnacho, Joao Neves, Pau Cubarsi, Savinho ve Kobbie Mainoo gibi önemli yetenekleri geride bıraktı.

2024 yılı, Arda Güler için başarılarla dolu bir yıl oldu.

La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi büyük organizasyonlarda önemli katkılarda bulunan Arda, aynı zamanda milli takımımızla EURO 2024’te çeyrek final görmenin gururunu yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar
Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur!
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur!
Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı
Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Okan Buruk'tan derbi yorumu: Penaltımız verilmedi!
Okan Buruk'tan derbi yorumu: Penaltımız verilmedi!
Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı
Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı
Galatasaray'da sakatlık: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi
Galatasaray'da sakatlık: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama
Bolu'da yangın: Ev, ahır ve odunluk zarar gördü
Bolu'da yangın: Ev, ahır ve odunluk zarar gördü
Çorum'da vatandaşlar dev Türk bayrağı ile yürüdü
Çorum'da vatandaşlar dev Türk bayrağı ile yürüdü
NATO alarmda: Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da
NATO alarmda: Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da
Adana'da 3 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 3 büyüklüğünde deprem!