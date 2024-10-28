Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, derbi sonrası "Boğaz'ın gerçek efendisi" paylaşımı yaptı ve daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BOZMAYA NİYETİMİZ YOK!

Derbi galibiyeti sonrası konuşan Barış Alper Yılmaz, "Serimiz devam ediyor, bunu bozmaya niyetimiz yok. Eleştiriler olacaktır, bunlar beni ilgilendirmiyor. Kendi performansıma bakıyorum, kendime vakit ayırıyorum. Yoğun bir sezondan geçtim, Galatasaray'da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Benim açımdan bir sıkıntı yok." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM!"

Sol bek oynaması hakkında sorulan soruları yanıtlayan sarı-kırmızılı futbolcu, "Burası Galatasaray, formanın yükü çok fazla. Hocam bana şans veriyor, ben hırslı bir çocuğum ve hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz gerekiyor, kötü oynayabilirsiniz ama mücadele etmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FARKLI BİR HOCA!"

Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan Barış Alper, "Hocamız, bizi yalnız bırakmadı ve yanımızda oldu. Çok farklı bir hoca, ona da geçmiş olsun." dedi.

"İMAJIMI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Elfborg maçının ardından güvenlik görevlisini ittiği yönündeki iddialarla ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz, "Daha önce sahadan çıktıktan sonra bir kardeşime forma vermek isterken, güvenlik ağabeyle çarpıştım. Güvenliği ittiğimi söylemişler. İmajımı kötülemeye çalışıyorlar ama umurumda değil. Ben onlara iyi bir Barış Alper imajı vereceğim." açıklamasını yaptı.