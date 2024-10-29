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Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı

 Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.

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İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü.

Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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