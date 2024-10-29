BIST 8.946
DOLAR 34,29
EURO 37,10
ALTIN 3.036,25
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad'da temaslarda bulunacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad'da temaslarda bulunacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'incisi düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı'na katılmak üzere Riyad'a gitti.

Abone ol

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile görüşecek.

Şimşek, ülkenin küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olacak.

Panelde, Şimşek ile Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan bakanlar ile Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da yer alacak.

Bakan Şimşek, Riyad temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına da katılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Gübre çukuruna düşen işçiyi kurtarmak istedi! Haberi duyan hastaneye koştu, CHP'li isim hayatını kaybetti
Gübre çukuruna düşen işçiyi kurtarmak istedi! Haberi duyan hastaneye koştu, CHP'li isim hayatını kaybetti
İstanbul'da bu yollar kapalı! Yola çıkacaklar dikkat
İstanbul'da bu yollar kapalı! Yola çıkacaklar dikkat
Beşiktaş, ligdeki ilk mağlubiyetini derbide yaşadı
Beşiktaş, ligdeki ilk mağlubiyetini derbide yaşadı
Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı
Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı
Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünde ikinci oldu
Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünde ikinci oldu
Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar
Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur!
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur!
Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı
Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Okan Buruk'tan derbi yorumu: Penaltımız verilmedi!
Okan Buruk'tan derbi yorumu: Penaltımız verilmedi!
Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı
Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı