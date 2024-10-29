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Gübre çukuruna düşen işçiyi kurtarmak istedi! Haberi duyan hastaneye koştu, CHP'li isim hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gübre çukuruna düşen işçiyi kurtarmak istedi! Haberi duyan hastaneye koştu, CHP'li isim hayatını kaybetti

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir ahırdaki gübre çukuruna düşen ve gazdan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişiden 2'si öldü, 1 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerden birinin 31 Mart seçimlerinde CHP'nin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olan  Sinan Budak olduğu ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre, Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kaldı.

Ahırdaki bir kişi yakındaki inşaat işçilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinan Budak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Muhammed Ali Kerim, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Veysel Taştan da Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayı duyan çok sayıda kişi Boğazlıyan Devlet Hastanesi önünde toplandı.

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