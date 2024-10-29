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İzmir'de silahlı kavga! Polis memuru vurularak hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de silahlı kavga! Polis memuru vurularak hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde iş yerinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavgada açılan ateşle ağır yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi.

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İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki iş yerine iki otomobille gelen kişiler, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden dışarıya çıkan grup ateş ederek bölgeden kaçtı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Temel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Polis, kaçan 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahla gözaltına aldı. Polis memurunun evli ve 3 çocuk babası olduğu, vurulduğu gün istirahatli olduğu öğrenildi.

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