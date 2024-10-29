İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Yerlikaya mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında şehitlerin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış hali olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harç olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.