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İsrail Gazze'de beş katlı bir binayı vurdu: En az 55 ölü!

İsrail Gazze'de beş katlı bir binayı vurdu: En az 55 ölü!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 55 Filistinli hayatını kaybetti.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 150 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 55 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil savunma ve ambulansların bölgeye ulaşamaması nedeniyle halen enkaz altından kurtarılmayı bekleyenler bulunuyor.

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