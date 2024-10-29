Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda, "Bölgemizde sınırların bir asır evvelki gibi kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyetimizin 101. yılı tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkânı ile birlikte 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere yazdığı metni okudu.

"Vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere yazdığı metinde şu ifadeleri kullandı:

Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Bölgemizde sınırların bir asır evvelki gibi kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.

Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından Beştepe’ye geçerek, tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe’de resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda özel program düzenlenecek. Resepsiyona siyasiler, yabancı misyon şeflerinin yanı sıra milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde davetlinin katılması planlanıyor.