Bakanlık yeni liste yayınladı! Tulum peynirine katmışlar, bu kadarına pes!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya üzerinden satışı sunulan tulum peynirlerinde, natamisin bileşeni tespit edildi.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayında başladığı sağlıksız gıda ifşalarına devam ediyor.
Güncellenen listede son olarak, 'tulum peyniri' olarak sosyal medya üzerinden satışa sunulan ürünlerde natamisin bileşeni tespit edildi.
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