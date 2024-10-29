BIST 8.946
DOLAR 34,27
EURO 37,11
ALTIN 3.035,52
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık yeni liste yayınladı! Tulum peynirine katmışlar, bu kadarına pes!

Bakanlık yeni liste yayınladı! Tulum peynirine katmışlar, bu kadarına pes!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya üzerinden satışı sunulan tulum peynirlerinde, natamisin bileşeni tespit edildi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayında başladığı sağlıksız gıda ifşalarına devam ediyor. 

Güncellenen listede son olarak, 'tulum peyniri' olarak sosyal medya üzerinden satışa sunulan ürünlerde natamisin bileşeni tespit edildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık listeyi güncelledi, 'Dana eti' diyerek at-eşek eti yedirmişler
Foto Galeri Gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık listeyi güncelledi, 'Dana eti' diyerek at-eşek eti yedirmişler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı! "Müreffeh Türkiye'yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı! "Müreffeh Türkiye'yi ilelebet payidar kılmakta kararlıyız"
İsrail Gazze'de beş katlı bir binayı vurdu: En az 55 ölü!
İsrail Gazze'de beş katlı bir binayı vurdu: En az 55 ölü!
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırı! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırı! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası o detay ortaya çıktı! Erdoğan Bahçeli'yi arayıp...
Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası o detay ortaya çıktı! Erdoğan Bahçeli'yi arayıp...
Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek
Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek
İzmir'de silahlı kavga! Polis memuru vurularak hayatını kaybetti
İzmir'de silahlı kavga! Polis memuru vurularak hayatını kaybetti
Esenyurt'ta küçük çocuğa çarpan sürücü araçta intihar etti
Esenyurt'ta küçük çocuğa çarpan sürücü araçta intihar etti
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler!
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler!
Netahyahu, Meclise İHA'larla saldırı düzenlenmesinden korkuyor
Netahyahu, Meclise İHA'larla saldırı düzenlenmesinden korkuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad'da temaslarda bulunacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad'da temaslarda bulunacak