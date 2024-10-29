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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhuriyetimizi dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Cumhuriyetimizi dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Fidan "Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız" dedi.

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X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de ve dünyanın çeşitli köşelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirten Fidan, "Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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