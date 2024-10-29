Ebrar Karakurt'tan Barış Alper'e 'Boğaz'ın efendisi' yanıtı

Derbi galibiyeti sonrası milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, "Boğaz’ın gerçek efendisi" paylaşımı yaptı. Bu paylaşıma milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan yanıt gecikmedi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, derbi galibiyetinin ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda “Boğaz’ın gerçek efendisi” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.

Bu paylaşıma Ebrar Karakurt “Boğaz kenarında bir stadyum görmek istersen evimize bekleriz” şeklinde yorum yaptı.