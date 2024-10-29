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İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

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Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yat yarışları kapsamında Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı kaydedildi.

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