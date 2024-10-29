CHP Genel Başkanı Özel, 1. Meclis'in önünde konuştu: "Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya karşıyız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kişisel hesaplarla, kişisel çıkarlarla birileri bir adım atacak, o adımlar Anayasa'ya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız, bu meydandayız, 1. Meclis'in önündeyiz. Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya karşıyız. Ancak biz şehit analarının, babalarının, şehitlerin emaneti evlatlarının ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz" dedi.

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Özel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen 1. Meclis'ten Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Etkinlik öncesi 1. Meclis önünde açıklama yapan Özel, 1923'te Türkiye'yi kuranların kimseden korkmadıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1. Meclis'te Cumhuriyet'i kurduğunu anımsatan Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeye çağdaşlaşmayı, bilimi, irfanı, teknolojiyi ve aydınlanmayı miras bıraktığını belirtti.

Cumhuriyet'in emanet edildiği gençlerin mutlu olmadığını dile getiren Özel, "Bu ülkede refah, demokrasi, eşitlik yok. Yani Cumhuriyet'in temel felsefesi herkese eşit, ayrımsız ve zengin bir ülke yaratma felsefesi maalesef terk edilmiş durumda. İşte bu yüzden Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sadece savaş cephelerinde değil, sivil olarak da sosyal, ekonomik, bireysel hakları temin eden bir sistemin inşası için temin ettikleri mücadele bugün ülkeyi yönetenler tarafından yarım bırakılmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün, Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıl önceki coşkuyla ve ilk yılki inanç ve kararlılıkla 101. yılda, bu tarihi günde hep birlikteyiz. Hiç kimse bu meydanı hafife almasın. Biz bu ülkeyi bu meydandakilerin dedeleri, neneleriyle, Türk'ü, Kürt'ü ile Laz'ı, Çerkez'i ile etnik kökeni ne olursa olsun her birisiyle, Alevi'si, Sünni'siyle mezhebine bakmadan, ayırmadan hep birlikte kurduk. Şimdi birileri ülkenin birliği beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor. İşte biz CHP olarak bu hesaplara karşı bu ülkedeki 86 milyonun müşterek menfaatlerini korumak durumundayız."

Millete veremeyecek hesaplarının olmadığını vurgulayan Özel, "Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplarla, kişisel çıkarlarla birileri bir adım atacak, o adımlar Anayasa'ya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız, bu meydandayız, 1. Meclis'in önündeyiz. Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya karşıyız. Ancak biz şehit analarının, babalarının, şehitlerin emaneti evlatlarının ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz." ifadesini kullandı.

Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim dolayısıyla bugün saat 19:00'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını bildirdi. Özel, konuşmasının ardından Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş başlattı. CHP milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanlarıyla beraber CHP Lideri Özel de yürüyüşe katıldı.

Özel grup toplantısında Erdoğan'a seslenmişti

15 Ekim'de grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı yaparak, "Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu'nu Atatürk'ün vasiyetine, tüm yargı kararlarına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk'ün evinde, gelin Çankaya Köşkü'nde yapın. Hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü'ne o resepsiyonu taşıyın, 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan bu milleti kurtarın" demişti.

Ömer Çelik'ten yanıt gelmişti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, 21 Ekim'deki MKYK toplantısının ardından resepsiyonun "Milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde" gerçekleşeceğini açıklamış, Özgür Özel'in çağrısına "Sayın Özel'in bu resepsiyonlara katılmak için böyle bir şart koşması da siyaseten absürt bir yaklaşım olmuştur" yanıtını vermişti.