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İstanbul Boğazı'ndaki yat yarışları nedeniyle yapılamayan vapur seferleri normale döndü

İstanbul Boğazı'ndaki yat yarışları nedeniyle yapılamayan vapur seferleri normale döndü

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bir süre yapılamayan vapur seferleri normale döndü.

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Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yat yarışları kapsamında İstanbul Boğaz'ı yerel deniz trafiğine kapatıldı.

Bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında bir süre seferler yapılamadı.

Yat yarışlarının sona ermesinin ardından söz konusu hatlarda seferler normale döndü.

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