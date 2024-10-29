THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası başlattı.

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THY'nin resmi internet sitesinden duyurulan kampanya kapsamında yurt içi uçak biletlerini 29-30 Ekim'de alanlar, 14 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihleri arasında 849 liradan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya kapsamında İstanbul'dan tüm şehirler ve tüm şehirlerden İstanbul arasında "Ecofly" pakette 849 liradan bilet alınabilecek. İstanbul ile İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında bilet ücretleri "ExtraFly" ile "PrimeFly" pakette 1299 lira olarak belirlendi.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler "ExtraFly pakette" 1179, "PrimeFly" pakette ise 1239 lira olarak duyuruldu.

Kampanya kapsamında 78 bin 500 koltuğun satışa sunulduğu kaydedildi.