İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde 4 askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, 25 gündür sıkı bir kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yüzbaşı Yehonatan Joni Karen (22), Çavuş Nisim Meytal (20), Çavuş Aviv Gilboa (21) ve Çavuş Naor Haimov'un (22) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Ölen askerlerin çeşitli birimlerden alınan askerlerden oluşturulan elit 888. birlikten olduğu ve aynı çatışmalarda bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776'ya yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.