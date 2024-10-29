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AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 19.43'te merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu..

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6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından yaralar sarılırken, her deprem haberinde ise vatandaşların tedirginliği artıyor. Son olarak Antalya sallandı..

ANTALYA AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 19.43'te merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu..

DERNLİĞİ 7 KİLOMETRE

Depremin 7.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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