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Atatürk'e benzeyen fenomen, 29 Ekim'de de cebini doldurdu

Atatürk'e benzeyen fenomen, 29 Ekim'de de cebini doldurdu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini gelir kapısı haline getiren Serdar Görel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da boş geçmedi. Bir kez daha canlı yayın açan Görel'e insanlar bağış ve hediye gönderdi.

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Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Serdar Görel isimli kişi, bir kez daha sosyal medya hesabından canlı yayın açarak takipçilerinden para kazandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle bilinen Serdar Görel, her milli bayramda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da boş durmadı. Atatürk'e olan benzerliğinden para kazanan Görel, 29 Ekim'de de sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

"ATATÜRK'E ÇOK BENZİYOR"

Görel, canlı yayında takipçilerinden gelen bağış ve hediyelerle para kazandı. Kullanıcılar, "Çok benziyor", Atatürk'ü kullanarak para kazanıyor." şeklinde yorumlar yaptı.

30 AĞUSTOS'TA 20 BİN LİRA KAZANMIŞTI

Öte yandan 30 Ağustos için de özel yayın açan Görel, kısa süre içerisinde 20 bin liraya yakın bir gelir elde ettiği konuşulmuştu.

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