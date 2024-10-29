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Hindistan'da havai fişek gösterisinde çıkan yangında 150'den fazla kişi yaralandı

Hindistan'da havai fişek gösterisinde çıkan yangında 150'den fazla kişi yaralandı

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki bir tapınakta düzenlenen festivaldeki havai fişek gösterisi sırasında çıkan yangında 150'den fazla kişi yaralandı.

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India Today gazetesinin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Kerala'nın Kasaragod bölgesindeki bir tapınakta düzenlenen festivalde havai fişek gösterisi yapıldı.

Polis yetkilileri, gösteri sırasında çıkan yangında 8'i ağır 150'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Yetkililer, yangının, havai fişek deposunun alev alması sonucu çıktığını değerlendirdiklerini belirtti.

Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini kaydeden yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, tapınak görevlilerinin güvenlik protokolüne uymadığını ve havai fişek gösterisi için gerekli izinleri almadığını söyledi.

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