Jandarma Narin Güran için üfürükçüye gitti iddiasıyla ilgili valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği, jandarmanın “Narin Güran’ı bulmak için muhtar ile beraber üfürükçüye gittiği” iddiasını yalanladı. Valilik yapılan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

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Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni bir dere yatağında bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarıyla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Sosyal medyada ve bazı haber kanallarında kimi jandarma çalışanlarının “Narin Güran’ı bulmak için muhtar ile beraber üfürükçüye gittiği” iddia edilmişti.

Ancak Diyarbakır Valiliği bu iddiaları yalanladı.

Hukuki süreç başlatılacak

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Narin Güran’ın arama çalışmalarının, “konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapıldığı, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği” belirtildi:

“İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin ‘üfürükçü’ tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir.”



Yapılan haberlerle ilgili hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu.