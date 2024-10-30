Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İddiaya göre Özer'in kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edildi.

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu bildirildi. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.

Özer'e uygulanan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, yaklaşık 10 yıllık süreçte terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edildi.

DEM PARTİ VE CHP'NİN ORTAK ADAYI

2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, Ali Gökmen'in adaylığını çekerek 2024'te kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i aday göstermişti. 31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt'ta en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Terör örgütü ile iltisaklı 694 kişi ve terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

EV VE İŞ YERİNDE ARAMA

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir.

2024 yerel seçimlerinde Esenyurt'ta CHP adayı olarak belediye başkanı seçilen Ahmet Özer'in biyografisi ve eğitim hayatı, bu sabah evinde gözaltına alınması sonrası merak konusu oldu. Ahmet Özer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullarda eğitim gördü? İşte, hayatı ve biyografisi

Ahmet Özer kimdir?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe Bölümünden mezun oldu. Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Ardından, doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesinde bitirdi. 1997 yılında doçent, 2009 yılında profesörlük unvanı kazandı. Ulusal ve uluslararası makaleleri bir yana 36 kitap yayımladı.

Toros Üniversitesinde Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama Araştırma Merkezini kuran Özer, Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezinde Öğretim Üyesi olarak görev aldı.

Ahmet Özer, GAP Belediyeler Birliğini kurdu, birliğin Kurucu Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 7 yıl boyunca yürüttü. Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi’nin delegesi oldu. 1992-94 yılları arasında yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen ve Almanya, İtalya, Fransa, Filistin ve GAP Belediyeler Birliğinin paydaş olduğu “Akdeniz Ülkeleri Kentsel Gelişme Projesi”nde 3 yıl görev yaptı ve bu ülkelerde çalışmalar yürüterek başarılara imza attı.

2022-2023 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Başkan Danışmanı olarak İstanbul’a katkılar sunan Özer, Türkiye-Irak İş İnsanları Derneği Bilim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Bİrçok sivil toplum kuruluşunda üye ve yönetici olarak yer alan Ahmet Özer, evli ve iki yetişkin çocuk babasıdır.Üç dil bilmektedir.